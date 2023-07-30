Безвизовый режим с Ираном запустят 1 августа
Иран набирает популярность среди российских туристов, и спрос на туры в эту страну ожидается еще большим благодаря запуску безвизовых групповых поездок с 1 августа.
Иран стал альтернативой закрытым странам, особенно европейским. Многие люди стремятся отправиться в познавательные туры за границу по приемлемым ценам, и Иран предлагает такую возможность.
Иран богат историческим и культурным наследием, доступными ценами на отели и авиабилеты, а также дружелюбным отношением иранцев к россиянам.
Компания «Интурист» сообщает, что продажи туров в Иран уже превышают прошлогодние показатели на 15-20%, а глубина бронирования достигает октября.
Одним из самых популярных туров в Иран является «Золотое кольцо Персии» на 8 ночей, стоимостью от 93 тысяч рублей на человека.
Источник: Пресс-служба РСТ
Фото: Unsplash
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