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Безвизовый режим с Ираном запустят 1 августа

Запуск безвизовых групповых поездок в Иран увеличит популярность направления у россиян.

Стран, куда можно полететь из России напрямую, стало больше

Иран набирает популярность среди российских туристов, и спрос на туры в эту страну ожидается еще большим благодаря запуску безвизовых групповых поездок с 1 августа.

Иран стал альтернативой закрытым странам, особенно европейским. Многие люди стремятся отправиться в познавательные туры за границу по приемлемым ценам, и Иран предлагает такую возможность.

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Иран богат историческим и культурным наследием, доступными ценами на отели и авиабилеты, а также дружелюбным отношением иранцев к россиянам.

Компания «Интурист» сообщает, что продажи туров в Иран уже превышают прошлогодние показатели на 15-20%, а глубина бронирования достигает октября.

Одним из самых популярных туров в Иран является «Золотое кольцо Персии» на 8 ночей, стоимостью от 93 тысяч рублей на человека.

Источник: Пресс-служба РСТ

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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