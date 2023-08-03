Шварценеггер появился на своем 76-летии за рулем «зеленого» Хаммера

На празднование своего 76-летия Арнольд Шварценеггер прибыл на Хаммере, работающем на растительном масле

Звездный актер Арнольд Шварценеггер прибыл на празднование своего 76-летия за рулем Hummer, который работает на растительном масле. Этот уникальный в своем роде автомобиль ему изготовили на заказ, когда актер был губернатором Калифорнии и яростно боролся за экологию.

Тогда он отказался от шести из семи своих автомобилей Hummer, стоимость которых оценивалась примерно в миллион долларов. Он демонстративно сдал их на металлолом, а оставшийся экземпляр переоборудовал для работы на топливе, которое делают из растительного масла. Выхлопы такого «бензина» считаются экологически безопасными.

Между тем, экологи уже говорят о том, что выхлопные газы от биологического топлива не менее вредны, чем бензиновые. Их канцерогенность может быть гораздо выше, чем от нефтяных продуктов.

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Источник: DailyMail

Фото: скриншот видео youtube.com/@HollywoodPipeline