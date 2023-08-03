Открыт новый участок южного направления МСД

Новый участок Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД запущен на 5 месяцев раньше срока

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому участку Московского скоростного диаметра (МСД). Это стало очередным этапом подготовки к полному запуску южного направления МСД.

Строительство участка от Южной рокады до МКАД протяженностью 8 км закончили на пять месяцев раньше срока. Заезжать на Московскую кольцевую и выезжать с нее можно через Дорожную улицу или через Ступинский проезд по Проектируемому проезду №5450.

В ходе строительства возведены две эстакады, тоннель длиной 46 м, 3 подземных перехода и 4 путепровода.

«Всего построили и реконструировали 13,5 км дорог. Жители 6 районов столицы теперь смогут быстрее добираться до МКАД и в центр. Планируем, что через месяц-два запустим полностью соединение с Московским скоростным диаметром», – отметил столичный градоначальник.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Telegram Сергея Собянина

Фото: https://t.me/mos_sobyanin/6310