Открыт новый участок южного направления МСД
Новый участок Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД запущен на 5 месяцев раньше срока
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому участку Московского скоростного диаметра (МСД). Это стало очередным этапом подготовки к полному запуску южного направления МСД.
Строительство участка от Южной рокады до МКАД протяженностью 8 км закончили на пять месяцев раньше срока. Заезжать на Московскую кольцевую и выезжать с нее можно через Дорожную улицу или через Ступинский проезд по Проектируемому проезду №5450.
В ходе строительства возведены две эстакады, тоннель длиной 46 м, 3 подземных перехода и 4 путепровода.
«Всего построили и реконструировали 13,5 км дорог. Жители 6 районов столицы теперь смогут быстрее добираться до МКАД и в центр. Планируем, что через месяц-два запустим полностью соединение с Московским скоростным диаметром», – отметил столичный градоначальник.
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Источник: Telegram Сергея Собянина
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