Дорожники рассказали, зачем поливают улицы каждые 2 часа
В столичном регионе установилась аномально жаркая погода, в связи с чем дорожники непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
Ежедневно в ночные и утренние часы обязательно промывают водой все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, парковок, тротуаров и дворовых территорий, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
Кроме того, с 11:00 до 20:00 каждые два часа дорожники проводят аэрацию – струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.
Важно не просто содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность полотна. В жару и из-за интенсивного движения асфальт сильнее подвержен пластической деформации. С помощью регулярного полива ее удается существенно минимизировать.
Также особого внимания в жару требуют городские клумбы. Их ежедневно поливают утром или вечером, причем таким образом, чтобы вода достигала корней – примерно на 30 см вглубь.
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Источник: РИА Новости
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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