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Дорожники рассказали, зачем поливают улицы каждые 2 часа

Из-за жары коммунальщики чаще проводят аэрацию воздуха и ежедневно промывают дороги

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В столичном регионе установилась аномально жаркая погода, в связи с чем дорожники непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

Ежедневно в ночные и утренние часы обязательно промывают водой все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, парковок, тротуаров и дворовых территорий, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Кроме того, с 11:00 до 20:00 каждые два часа дорожники проводят аэрацию – струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Важно не просто содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность полотна. В жару и из-за интенсивного движения асфальт сильнее подвержен пластической деформации. С помощью регулярного полива ее удается существенно минимизировать.

Также особого внимания в жару требуют городские клумбы. Их ежедневно поливают утром или вечером, причем таким образом, чтобы вода достигала корней – примерно на 30 см вглубь.

Источник: РИА Новости

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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