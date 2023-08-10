Эксперты оценили влияние новой разметки Автодора на аварийность
НАС: горизонтальная разметка на трассе глобально проблему не решит
«Автодор» намерен протестировать на нескольких участках платных трасс экспериментальную разметку. Ее нанесут в виде шевронов (стрелочек и галочек), что позволит водителям на скоростных магистралях точнее определять расстояние между машинами.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин уверен, что глобально новая разметка проблему с безопасностью дорожного движения не решит, так как те, кто гоняет и перестраивается на высокой скорости, так и продолжат это делать.
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А вот неопытным водителям разметка поможет лучше ориентироваться на трассе.
«Даже если это спасет нас от нескольких аварий, то в любом случае мера не бесполезна. Нанесение разметки — это недорого и несложно. Поэтому я считаю данную меру позитивной», — отметил Шапарин.
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Источник: «Известия»
Фото: depositphotos.com
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