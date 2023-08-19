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Буква в названии трассы: что она обозначает

Рассказываем, зачем нужны буквенные маркировки в названиях дорог

Во время поездок по стране многие обращают внимание на указатели трассы вдоль дорог – они имеют буквенное и числовое обозначение. Если с цифрами все более-менее понятно, то вот ответить на вопрос, что обозначают буквы, сможет не каждый.

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  • Буква «М: дорога соединяет Москву с другими крупными городами
  • Буква «Р»: региональная дорога, она соединяет между собой города, но в Москву по ней не доедешь
  • Буква «Е»: европейский маршрут, по ней можно добраться до европейских городов
  • Буква «А»: дорога, соединяющая крупнейшие транспортные узлы, может являться подъездом к портам, аэропортам, ж/д станциям
  • Буквами «К» и «Н» обозначаются региональные и муниципальные дороги.

Источник: Telegram

Фото: Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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