Буква в названии трассы: что она обозначает

Рассказываем, зачем нужны буквенные маркировки в названиях дорог

Во время поездок по стране многие обращают внимание на указатели трассы вдоль дорог – они имеют буквенное и числовое обозначение. Если с цифрами все более-менее понятно, то вот ответить на вопрос, что обозначают буквы, сможет не каждый.

Буква «М: дорога соединяет Москву с другими крупными городами

Буква «Р»: региональная дорога, она соединяет между собой города, но в Москву по ней не доедешь

Буква «Е»: европейский маршрут, по ней можно добраться до европейских городов

Буква «А»: дорога, соединяющая крупнейшие транспортные узлы, может являться подъездом к портам, аэропортам, ж/д станциям

Буквами «К» и «Н» обозначаются региональные и муниципальные дороги.

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Источник: Telegram

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