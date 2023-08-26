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Платные дороги сохраняют жизнь автомобилистам

Смертность на платных трассах «Автодора» снизилась на 4,2% в 2023 году

По данным «Автодора», за первые семь месяцев 2023 года смертность на платных трассах снизилась, однако, статистика также указывает на рост доли ДТП с участием пешеходов до 5% за январь-июль.


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Для обеспечения безопасности пешеходов на трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» и Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье была введена экспериментальная разметка. Шевроны, выглядящие как серия галочек, помогают водителям соблюдать безопасную дистанцию и ориентироваться на дороге. Видя два шеврона перед впереди идущей машиной, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию.

Флагманский проект «Автодора» - трассу М-12 Москва-Казань - планируется полностью открыть в конце 2023 года.

Источник: Telegram-канал ГК «Автодор»

Фото: Автодор

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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