Платные дороги сохраняют жизнь автомобилистам
По данным «Автодора», за первые семь месяцев 2023 года смертность на платных трассах снизилась, однако, статистика также указывает на рост доли ДТП с участием пешеходов до 5% за январь-июль.
Для обеспечения безопасности пешеходов на трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» и Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье была введена экспериментальная разметка. Шевроны, выглядящие как серия галочек, помогают водителям соблюдать безопасную дистанцию и ориентироваться на дороге. Видя два шеврона перед впереди идущей машиной, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию.
Флагманский проект «Автодора» - трассу М-12 Москва-Казань - планируется полностью открыть в конце 2023 года.
Источник: Telegram-канал ГК «Автодор»
Фото: Автодор
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