Морские и речные круизы набирают популярность

Популярность морских и речных круизов в России резко выросла за год

По данным аналитиков банка «Русский Стандарт», популярность круизов в 2023 году выросла в 2,5 раза.

Исследование, проведенное на основе анализа операций по картам клиентов, показало, что количество платежей за плавание круизными линиями в период с мая по июль значительно увеличилось.

Туроператоры предлагают широкий выбор водных путешествий по всей стране, включая Черное и Балтийское моря, Москву-реку, Байкал и туры по городам Золотого кольца.

Стоимость путевки включает в себя оплату билетов на рейс, а также расходы на питание и развлечения во время круиза. Средний чек составил 4383 рубля, что немного ниже, чем год назад, когда средние траты составляли 4476 рублей.

Интересно отметить, что женщины чаще выбирают этот вид путешествия, совершая 56% всех платежей. А возраст путешественников составляет от 41 до 50 лет.

Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»