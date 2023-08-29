У этого VW дверей больше, чем раньше

Volkswagen представил новую California, в которой хочется жить

Впервые в истории VW California стала гибридным автомобилем. Машину представили на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе.

Теперь вэн можно подзаряжать от сети и у него две сдвижные двери, а не одна, как прежде. Правда, это лишь концепт, но наверняка именно в таком виде автомобиль и пойдет в серию.

Система eHybrid сделана на базе 1,4-литрового четырехцилиндрового двигателя, а ее мощность составляет 218 л.с.

И такая гибридная система идеально подходит для кемпера – это автономный источник питания: завел, зарядил, пользуешься.

Автомобиль оснащен выдвижным тентом сверху. Изготовленный из алюминия, он не слишком сильно влияет на высоту центра тяжести машины. При поднятом тенте людям в машине открывается панорамный вид.

И еще у California две раздвижные двери. Может показаться, что это не так уж и важно, но традиционно у модели была всегда одна дверь – из-за кухни, которая установлена вдоль левого борта машины.

Но кухня есть – ее переместили немного ближе к багажнику. Надо сказать, что Т7, на базе которого сделана «Калифорния», заметно больше, чем Т6.

Еще интересный момент – у холодильника две дверки: одна открывается изнутри, а вторая – снаружи. То есть, продукты из тележки супермаркета можно класть сразу в холодильник.

Поскольку в California теперь может попасть с любой стороны, VW оснастил салон двумя тентами-навесами: с правой стороны тент треугольный, а с левой – квадратный.

Передние сиденья поворачиваются на 180 градусов, превращая салон в гостиную или столовую. Заднее сиденье складывается, превращаясь в кровать. Поскольку дверей две, спящим на левой половине кровати не нужно переползать через соседа (соседку), чтобы выбраться или забраться.

В Volkswagen говорят, что новая California появится в 2024 году и будет продаваться не только с гибридной силовой установкой, но и с бензиновыми, а также дизельными двигателями.

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Фото: Volkswagen