Стало известно, на каких пляжах россияне чаще всего отдыхают зимой

Туроператоры назвали самое популярное пляжное направление в зимний период

По данным Российского союза туриндустрии, Таиланд является самым желанным курортом среди россиян в зимний период и возглавляет список направлений вплоть до конца февраля.

Полет на самолете

Туроператор Tez Tour рассказал подробности. Так, число бронирований в этом году выросло в пять раз по сравнению с 2022 годом. Самый популярный остров – Пхукет, его отели бронируют 84% туристов. Помимо него востребованы также курорт Паттайя и острова Самуй, Краби, Пхи Пхи, Као Лак, Ко Чанг.

Туроператоры также отметили, что тайские отельеры в этом году намного лучше подготовились к сезону, они работают гораздо активнее, и договоры заключены до середины 2024 года.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash