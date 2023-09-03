Стало известно, на каких пляжах россияне чаще всего отдыхают зимой
Туроператоры назвали самое популярное пляжное направление в зимний период
По данным Российского союза туриндустрии, Таиланд является самым желанным курортом среди россиян в зимний период и возглавляет список направлений вплоть до конца февраля.
Полет на самолете
Туроператор Tez Tour рассказал подробности. Так, число бронирований в этом году выросло в пять раз по сравнению с 2022 годом. Самый популярный остров – Пхукет, его отели бронируют 84% туристов. Помимо него востребованы также курорт Паттайя и острова Самуй, Краби, Пхи Пхи, Као Лак, Ко Чанг.
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Туроператоры также отметили, что тайские отельеры в этом году намного лучше подготовились к сезону, они работают гораздо активнее, и договоры заключены до середины 2024 года.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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