#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda BreezeПопулярный японский кроссовер вернулся в Россию под новым именем
Модифицированная Honda CR-V вернулась в Россию...
Jeep Compass 2024Jeep Compass 2024 стал более «злым»
Jeep представил Compass 2024 и его более...
Фишки универсала ГАЗ-22 Волга, о которых знали только владельцы (видео)Фишки универсала ГАЗ-22 Волга, о которых знали только владельцы (видео)
В Сети вспомнили особенности универсала Волга –...

Стало известно, на каких пляжах россияне чаще всего отдыхают зимой

Туроператоры назвали самое популярное пляжное направление в зимний период

По данным Российского союза туриндустрии, Таиланд является самым желанным курортом среди россиян в зимний период и возглавляет список направлений вплоть до конца февраля.

Полет на самолете
Полет на самолете

Туроператор Tez Tour рассказал подробности. Так, число бронирований в этом году выросло в пять раз по сравнению с 2022 годом. Самый популярный остров – Пхукет, его отели бронируют 84% туристов. Помимо него востребованы также курорт Паттайя и острова Самуй, Краби, Пхи Пхи, Као Лак, Ко Чанг.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Туроператоры также отметили, что тайские отельеры в этом году намного лучше подготовились к сезону, они работают гораздо активнее, и договоры заключены до середины 2024 года.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0