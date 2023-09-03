Россиянам больше не рады на Бали

Всего за восемь месяцев с Бали были депортированы 213 иностранцев

Согласно The Bali Sun за 2023 год 213 иностранцев были депортированы из острова Бали, из них 59 российских граждан.

Бали

Причиной этому стало нарушение визовых правил. Как сообщает глава балийского регионального управления министерства прав человека Индонезии Ангят Напитупулу, чаще всего депортации происходили из-за незаконной занятости или предпринимательской деятельности.

Так в 2023 году депортации подверглись граждане 45 стран. Из России были депортированы всего 59 человек, из США— 14, из Великобритании — 13, из Австралии — 12, из Нигерии — девять.

По сравнению с 2022 году в 2023 году депортированных граждан стало на 25 человек больше.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash