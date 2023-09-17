В Россию привезли электрический кроссовер Toyota по цене RAV4
Этот электрический кроссовер оснащен 204-сильным электродвигателем, установленным на передней оси, который питается от батареи ёмкостью 54,3 кВт·ч. Это обеспечивает запас хода впечатляющих 400 км по циклу NEDC.
Кроме того, Toyota Izoa обладает рядом важных функций безопасности: несколько подушек безопасности, шторки безопасности и датчик света. Также кроссовер оснащен обогревом боковых зеркал, круиз-контролем, мультифункциональным кожаным рулем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя и медиасистемой с навигацией и Bluetooth.
Toyota Izoa производится на совместном предприятии FAW-Toyota в Китае и до недавнего времени продавалась только на китайском рынке. Сейчас автомобиль доступен в России по цене 3 400 000 рублей.
Источник: Автоновости дня
Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota C-HR (1)
Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.
МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ