В Россию привезли электрический кроссовер Toyota по цене RAV4

Московский дилер объявил о начале продаж электрической версии кроссовера C-HR

Этот электрический кроссовер оснащен 204-сильным электродвигателем, установленным на передней оси, который питается от батареи ёмкостью 54,3 кВт·ч. Это обеспечивает запас хода впечатляющих 400 км по циклу NEDC.

Toyota Izoa

Кроме того, Toyota Izoa обладает рядом важных функций безопасности: несколько подушек безопасности, шторки безопасности и датчик света. Также кроссовер оснащен обогревом боковых зеркал, круиз-контролем, мультифункциональным кожаным рулем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя и медиасистемой с навигацией и Bluetooth.

Toyota Izoa производится на совместном предприятии FAW-Toyota в Китае и до недавнего времени продавалась только на китайском рынке. Сейчас автомобиль доступен в России по цене 3 400 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

Фото: Toyota