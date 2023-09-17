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В Россию привезли электрический кроссовер Toyota по цене RAV4

Московский дилер объявил о начале продаж электрической версии кроссовера C-HR

Этот электрический кроссовер оснащен 204-сильным электродвигателем, установленным на передней оси, который питается от батареи ёмкостью 54,3 кВт·ч. Это обеспечивает запас хода впечатляющих 400 км по циклу NEDC.

Toyota Izoa
Toyota Izoa

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Toyota официально представила кроссовер C-HR второго поколения

Кроме того, Toyota Izoa обладает рядом важных функций безопасности: несколько подушек безопасности, шторки безопасности и датчик света. Также кроссовер оснащен обогревом боковых зеркал, круиз-контролем, мультифункциональным кожаным рулем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя и медиасистемой с навигацией и Bluetooth.

Toyota Izoa производится на совместном предприятии FAW-Toyota в Китае и до недавнего времени продавалась только на китайском рынке. Сейчас автомобиль доступен в России по цене 3 400 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Toyota C-HR (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota C-HR  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.

Комментарий:

МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ

+2