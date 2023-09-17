Вы о нем не слышали, а это мировой бестселлер

За два года во всем мире продано около полумиллиона электрокаров BYD Dolphin

За два года BYD Dolphin продали более 462 000 единиц. В первый месяц компания продала 1755 автомобилей, а к августу 2023 года объем продаж вырос до 32 745 единиц. В других странах мира ежемесячные продажи составляют 12 652 машины.

BYD Dolphin

BYD Dolphin отличается не только высокими продажами, но и своими впечатляющими характеристиками. В Китае он доступен по цене, которая делает его одним из самых доступных электромобилей на рынке, варьирующейся от 15 200 до 18 000 долларов. Запас хода достигает 420 км, а время разгона до 100 км/ч составляет всего 7,5 секунды.

Компания BYD активно расширяет свое присутствие за пределами Китая, экспортируя эту модель в Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинскую Америку. В 2021 году было экспортировано 27 единиц этой модели, а в 2022 году — уже 1303 единицы. И с января по август 2023 года было отгружено 28 387 единиц BYD Dolphin.

Источник: IXBT

Фото: BYD