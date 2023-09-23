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Секрет Tesla, расположенный «где-то в мире»

Tesla предложила найти свою юбилейную зарядную станцию Supercharger

Компания представила несколько фотографий юбилейной зарядной стойки, полностью выполненной в красном цвете.

Юбилейная станция Supercharger
Юбилейная станция Supercharger

Интересно отметить, что цвет краски отличается от стандартного красного и похож на Ultra Red, который используется в Model S и Model X.

Юбилейная станция Supercharger
Юбилейная станция Supercharger
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Tesla решила не раскрывать точное местоположение этой юбилейной станции, заявив, что она находится «где-то в мире». Однако разъем для зарядки NACS Tesla указал, что зарядка находится в Северной Америке. Благодаря энтузиастам местоположение было вскоре определено как Freedom Way, 1851, Розвилл, Калифорния.

Юбилейная станция Supercharger
Юбилейная станция Supercharger

Сеть Supercharger с 50 000 зарядными станциями и более чем 5000 станциями по всему миру является крупнейшей среди всех сетей быстрой зарядки.

Источник: Insideevs.com

Фото: Tesla

Юбилейная станция Supercharger
Юбилейная станция Supercharger
Юбилейная станция Supercharger

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За РулемЛежнин Роман
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