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Скоро в России появится новая курортная автодорога

«Автодор» приступил к строительству новой дороги от Джубги до Сочи

Госкомпания «Автодор» заявила о начале работ по проектированию и строительству первого участка новой автодороги. Она по-новому свяжет курортные черноморские города Джубга и Сочи и станет скоростным обходом Адлера.

Из интересных особенностей проекта: он предполагает возведение искусственных сооружений на сложном рельефе, а также постройку тоннелей внутри горного массива. В компании говорят, что это потребует нестандартных технических решений.

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Как отметил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко на заседании Научно-технического совета, «обход Адлера станет одним из важнейших инфраструктурных проектов для развития потенциала Черноморского побережья и, в частности, Сочи». Строительство планируется закончить в 2026 году.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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Источник, фото: «Автодор»

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