Скоро в России появится новая курортная автодорога
Госкомпания «Автодор» заявила о начале работ по проектированию и строительству первого участка новой автодороги. Она по-новому свяжет курортные черноморские города Джубга и Сочи и станет скоростным обходом Адлера.
Из интересных особенностей проекта: он предполагает возведение искусственных сооружений на сложном рельефе, а также постройку тоннелей внутри горного массива. В компании говорят, что это потребует нестандартных технических решений.
Как отметил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко на заседании Научно-технического совета, «обход Адлера станет одним из важнейших инфраструктурных проектов для развития потенциала Черноморского побережья и, в частности, Сочи». Строительство планируется закончить в 2026 году.
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Источник, фото: «Автодор»
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