Xiaomi увеличит запас хода своих электромобилей с помощью ДВС
Одним из ключевых элементов разработки EREV является привлечение опытных инженеров-разработчиков, способных создать инновационные системы расширения запаса хода. Компания Xiaomi уже начала поиск таких специалистов, которые будут отвечать за разработку, тестирование и проектирование компонентов системы.
Однако, помимо систем EREV, Xiaomi также ищет инженеров, специализирующихся на системах внутреннего сгорания, системах воздухозабора и выхлопа, а также других специалистов по двигателям. Это говорит о том, что компания возможно будет использовать генераторы, работающие на основе двигателей внутреннего сгорания.
Интересно отметить, что Xiaomi уже начала производство автомобилей. На данный момент их завод в Пекине выпускает около 50 автомобилей в неделю.
Источник, фото: CarNewsChina.com
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