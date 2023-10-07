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Lexus EVЭлектрокары Toyota с «механикой» будут глохнуть «как настоящие»
Toyota и Lexus с имитацией МКПП будут глохнуть...

Электрокары Toyota с «механикой» будут глохнуть «как настоящие»

Toyota и Lexus с имитацией МКПП будут глохнуть при неудачном трогании с места

Toyota и Lexus планируют добавить в свои полностью электрические автомобили с имитацией «механики» функцию глушения двигателя при неудачном трогании с места.

Lexus EV
Lexus EV

Такая функция будет имитировать поведение автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем.

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В недавнем патенте Toyota описывает, как будет работать эта функция. Если при трогании с места электромобиля с «механикой» число оборотов двигателя упадет ниже определенной отметки, инвертор автомобиля мгновенно установит крутящий момент электродвигателя на ноль. В результате автомобиль потеряет тягу и остановится.

В патенте не указано, будет ли процесс сопровождаться какой-то имитацией шума двигателя. Также не уточняется, что нужно будет делать с электромобилем после того, как он заглохнет.

Toyota говорит, что эта функция «незаменима для водителя, который хочет получать удовольствие от управления автомобилем с MT».

Ожидается, что первые электромобили Toyota и Lexus с «механикой» появятся в продаже в 2024 году.

Источник: The Drive

Фото: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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