Toyota Land Cruiser стал спортивным
На автосалоне в Катаре компания Toyota презентовала внедорожник Land Cruiser в модификации GR Sport. От обычного Land Cruiser новинка отличается спортивным внешним видом и интерьером.
Полноприводный спортивный внедорожник комплектуется дизельным турбированным двигателем V6 объемом 3,3 л мощностью 305 л.с. (700 Нм) и сочетается с 10-диапазонным автоматом.
Версия Land Cruiser GR Sport отличается особой окраской кузова, красными тормозными суппортами, внедорожными шинами с черными дисками и буксирным крюком сзади. Решетка радиатора и бампера окрашены в черный цвет. Спортивный Land Cruiser также получил электронные блокировки переднего и заднего дифференциала, адаптивную подвеску с возможностью регулировки по высоте.
Внутри внедорожника изменений немного: логотип GR появился на рулевом колесе и сиденьях.
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Источник, фото: Autohome
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!