#
Выходные/отпускБренд годаАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Land Cruiser GR SportToyota Land Cruiser стал спортивным
На Женевском автосалоне Toyota представила...
За сколько реально продают кроссоверы Haval – рейд по автосалонамЗа сколько реально продают кроссоверы Haval – рейд по автосалонам
Эксперты «За рулем» прошлись по дилерам Haval и...
В Москве — Skoda, в Питере — Ford. А что любят в вашем городе?В Москве — Skoda, в Питере — Ford. А что любят в вашем городе?
В СберАвто назвали самые популярные марки...

Toyota Land Cruiser стал спортивным

На Женевском автосалоне Toyota представила внедорожник Land Cruiser GR Sport

На автосалоне в Катаре компания Toyota презентовала внедорожник Land Cruiser в модификации GR Sport. От обычного Land Cruiser новинка отличается спортивным внешним видом и интерьером.

Полноприводный спортивный внедорожник комплектуется дизельным турбированным двигателем V6 объемом 3,3 л мощностью 305 л.с. (700 Нм) и сочетается с 10-диапазонным автоматом.

Land Cruiser GR Sport
Land Cruiser GR Sport
Land Cruiser GR Sport
Land Cruiser GR Sport
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Эксперты «За рулем» выявили лучшие тормозные цилиндры для Lada и Renault

Версия Land Cruiser GR Sport отличается особой окраской кузова, красными тормозными суппортами, внедорожными шинами с черными дисками и буксирным крюком сзади. Решетка радиатора и бампера окрашены в черный цвет. Спортивный Land Cruiser также получил электронные блокировки переднего и заднего дифференциала, адаптивную подвеску с возможностью регулировки по высоте.

Land Cruiser GR Sport
Land Cruiser GR Sport

Внутри внедорожника изменений немного: логотип GR появился на рулевом колесе и сиденьях.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Autohome

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-9