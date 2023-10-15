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GAC Aion Hyper HTНе украл, а вдохновился: GAC Aion Hyper HT со знакомым дизайном
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Не украл, а вдохновился: GAC Aion Hyper HT со знакомым дизайном

Компания GAC Aion представила бюджетный аналог Tesla Model X с похожим дизайном

GAC Aion Hyper HT обладает дизайном, который мгновенно вызывает ассоциации с Tesla Model X. Задние двери типа «крыло чайки» придают автомобилю элегантный и футуристичный вид. Однако, в отличие от своего знаменитого прототипа, Hyper HT доступен по более низкой цене, начиная от 32 800 долларов.

GAC Aion Hyper HT
GAC Aion Hyper HT

Электромобиль имеет кузов фастбэк, оснащен скрытыми дверными ручками и безрамочными окнами.

GAC Aion Hyper HT
GAC Aion Hyper HT
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Что касается технических характеристик, GAC Aion Hyper HT оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами, который развивает мощность в 340 л. с. и пиковый крутящий момент в 430 Н·м. Благодаря этому, автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,8 секунды.

GAC Aion Hyper HT предлагает более 600 км запаса хода на чисто электрической энергии.

GAC Aion Hyper HT
GAC Aion Hyper HT

GAC Aion — это молодой бренд, основанный в прошлом году, но он уже заявил о себе на рынке электромобилей высокого класса. Компания начнет принимать предзаказы на Hyper HT в ноябре.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: carnewschina.com, Chinese MIIT

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