Не украл, а вдохновился: GAC Aion Hyper HT со знакомым дизайном
GAC Aion Hyper HT обладает дизайном, который мгновенно вызывает ассоциации с Tesla Model X. Задние двери типа «крыло чайки» придают автомобилю элегантный и футуристичный вид. Однако, в отличие от своего знаменитого прототипа, Hyper HT доступен по более низкой цене, начиная от 32 800 долларов.
Электромобиль имеет кузов фастбэк, оснащен скрытыми дверными ручками и безрамочными окнами.
Что касается технических характеристик, GAC Aion Hyper HT оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами, который развивает мощность в 340 л. с. и пиковый крутящий момент в 430 Н·м. Благодаря этому, автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,8 секунды.
GAC Aion Hyper HT предлагает более 600 км запаса хода на чисто электрической энергии.
GAC Aion — это молодой бренд, основанный в прошлом году, но он уже заявил о себе на рынке электромобилей высокого класса. Компания начнет принимать предзаказы на Hyper HT в ноябре.
Источник: CarNewsChina.com
Фото: carnewschina.com, Chinese MIIT
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости