Гипер Nissan – интересный взгляд на будущее машин
Компания Nissan покажет концепт электромобиля на Японском автошоу (бывший Токийский автосалон) на следующей неделе.
Автомобиль получил название Nissan Hyper Tourer Concept, и это электрический минивэн.
Как и концепты Hyper Adventure и Hyper Urban SUV, представленные Nissan чуть ранее, концепт Hyper Tourer Concept отличается дизайном, совершенно не похожим на дизайн выпускаемых сегодня автомобилей.
Передняя часть выглядит, мягко говоря, внушительно, а образ создается с помощью четких линий и ярко выраженной поясной линией, которая еще и светится.
Салон выглядит непривычно, потому что это полностью автономный автомобиль. Передние сиденья могут поворачиваться на 360 градусов для более удобного общения с теми, кто сидит сзади.
Концепт оснащен продвинутой системой искусственного интеллекта, которая может отслеживать мозговые волны, частоту сердечных сокращений, дыхание и потоотделение.
Получая эту информацию, нейросеть может регулировать климат, освещение и менять музыку, устанавливая ее на ту или иную громкость.
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Фото: Nissan
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