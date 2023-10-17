Гипер Nissan – интересный взгляд на будущее машин

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Компания Nissan представила Hyper Tourer – электрический минивэн будущего

Компания Nissan покажет концепт электромобиля на Японском автошоу (бывший Токийский автосалон) на следующей неделе.

Автомобиль получил название Nissan Hyper Tourer Concept, и это электрический минивэн.

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Как и концепты Hyper Adventure и Hyper Urban SUV, представленные Nissan чуть ранее, концепт Hyper Tourer Concept отличается дизайном, совершенно не похожим на дизайн выпускаемых сегодня автомобилей.

Nissan Hyper Tourer Concept
Nissan Hyper Tourer Concept

Передняя часть выглядит, мягко говоря, внушительно, а образ создается с помощью четких линий и ярко выраженной поясной линией, которая еще и светится.

Nissan Hyper Tourer Concept
Nissan Hyper Tourer Concept

Салон выглядит непривычно, потому что это полностью автономный автомобиль. Передние сиденья могут поворачиваться на 360 градусов для более удобного общения с теми, кто сидит сзади.

Nissan Hyper Tourer Concept
Nissan Hyper Tourer Concept

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Концепт оснащен продвинутой системой искусственного интеллекта, которая может отслеживать мозговые волны, частоту сердечных сокращений, дыхание и потоотделение.

Получая эту информацию, нейросеть может регулировать климат, освещение и менять музыку, устанавливая ее на ту или иную громкость.

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Фото: Nissan

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За РулемКирилл Панов
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