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Kayoibako – такого от Toyota не ожидали

На Японском автосалоне Toyota представит совершенно новый необычный автомобиль

Kayoibako – это полностью электрический компактный минивэн с необычным интерьером.

Toyota Kayoibako
Toyota Kayoibako

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Он может служить домом на колесах, офисом, спальней, грузовичком, передвижным магазином, автобусом и так далее.

Toyota Kayoibako
Toyota Kayoibako

Дизайн машины довольно прост: высокая посадка, разделенное горизонтально лобовое стекло, футуристические светодиоды, раздвижные двери и узкие окна.

Toyota Kayoibako
Toyota Kayoibako

Изюминкой концепта является его интерьер и то, как он может меняться в зависимости от потребностей владельца. Можно добавлять и убирать полки, ящики, кресла…

Toyota Kayoibako
Toyota Kayoibako

Стала известна цена нового Toyota Land Cruiser Prado

Длина салона составляет 3127 мм, ширина – 1485 мм, а высота – 1437 мм. Длина же самого автомобиля достигает 3 990 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1855 мм, а колесная база – 2800 мм.

О мощности и запасе хода электромобиля Toyota Kayoibako ничего не сообщается.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Фото: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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