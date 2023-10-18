Kayoibako – такого от Toyota не ожидали
Kayoibako – это полностью электрический компактный минивэн с необычным интерьером.
Он может служить домом на колесах, офисом, спальней, грузовичком, передвижным магазином, автобусом и так далее.
Дизайн машины довольно прост: высокая посадка, разделенное горизонтально лобовое стекло, футуристические светодиоды, раздвижные двери и узкие окна.
Изюминкой концепта является его интерьер и то, как он может меняться в зависимости от потребностей владельца. Можно добавлять и убирать полки, ящики, кресла…
Длина салона составляет 3127 мм, ширина – 1485 мм, а высота – 1437 мм. Длина же самого автомобиля достигает 3 990 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1855 мм, а колесная база – 2800 мм.
О мощности и запасе хода электромобиля Toyota Kayoibako ничего не сообщается.
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Фото: Toyota
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