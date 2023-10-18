Kayoibako – такого от Toyota не ожидали

На Японском автосалоне Toyota представит совершенно новый необычный автомобиль

Kayoibako – это полностью электрический компактный минивэн с необычным интерьером.

Toyota Kayoibako

Он может служить домом на колесах, офисом, спальней, грузовичком, передвижным магазином, автобусом и так далее.

Toyota Kayoibako

Дизайн машины довольно прост: высокая посадка, разделенное горизонтально лобовое стекло, футуристические светодиоды, раздвижные двери и узкие окна.

Toyota Kayoibako

Изюминкой концепта является его интерьер и то, как он может меняться в зависимости от потребностей владельца. Можно добавлять и убирать полки, ящики, кресла…

Toyota Kayoibako

Длина салона составляет 3127 мм, ширина – 1485 мм, а высота – 1437 мм. Длина же самого автомобиля достигает 3 990 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1855 мм, а колесная база – 2800 мм.

О мощности и запасе хода электромобиля Toyota Kayoibako ничего не сообщается.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Фото: Toyota