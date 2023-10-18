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Стала известна цена нового Toyota Land Cruiser Prado

Продажи внедорожника Toyota Prado нового поколения начинаются в Китае

Из Китая новинка от Тойоты будет поставляться и в Россию – по схеме параллельного импорта.

Новый Toyota Land Cruiser Prado
Новый Toyota Land Cruiser Prado

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Ранее в Китае гадали, какая версия Toyota Land Cruiser Prado выйдет на их рынок – с квадратными фарами или с круглыми. Сошлись на том, что могут появиться обе. Так оно и получилось.

Новый Toyota Land Cruiser Prado
Новый Toyota Land Cruiser Prado

Габариты внедорожника для Китая менять не стали. Длина, ширина и высота составляют 4920, 1980 и 1860 мм, а колесная база достигает 2850 мм.

Новый Toyota Land Cruiser Prado
Новый Toyota Land Cruiser Prado

Внешность и интерьер тоже не отличаются, как и уровень комплектаций – точно такие же Прадо будут продаваться во всех других странах.

Новый Toyota Land Cruiser Prado
Новый Toyota Land Cruiser Prado

В базе внедорожник имеет беспроводную зарядку, цифровой ключ, обогрев сидений, вентиляцию сидений, обогрев рулевого колеса, аудиосистему JBL с 14 динамиками и т.д.

Новый Toyota Land Cruiser Prado
Новый Toyota Land Cruiser Prado

Что касается двигателей, в Китае будет представлен Прадо с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя с турбонаддувом 2,4Т и электродвигателя.

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Мощность – 330 лошадиных сил и 630 Нм.

Цены на Toyota Land Cruiser Prado в Китае начинаются от 362 800 юаней или 4,82 млн рублей. В России автомобиль будет минимум в два раза дороже.

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Фото: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+6