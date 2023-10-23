Мощный «китайский Hummer» от марки Dongfeng уже скоро появится на авторынке России

Dongfeng M-Hero оснащен четырьмя электромоторами — по одному на каждое колесо

На российском рынке начнутся продажи 1088-сильного внедорожника Dongfeng M-Hero. Эта версия тактического вездехода HMMWV в Китае называется Dongfeng Mengshi, в 2022 году было решено создать отдельный суббренд Mengshi, чтобы вывести на рынок огромный электрический M-Hero. И он уже совсем скоро будет доступен российским потребителям, в настоящее время автомобиль проходит процедуру сертификации для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Mengshi M-Hero оснащен силовой установкой из четырех электромоторов — по одному на каждое колесо. Совокупная мощность — 800 кВт, то есть 1088 л.с., общий крутящий момент — 1400 Н·м. Всего за 4,2 секунды автомобиль разгоняется до 100 км/ч, при этом максимальная скорость ограничена отметкой 195 км/ч. Масса внедорожника 3293 кг, а его длина 4987 мм.

Dongfeng M-Hero

Dongfeng M-Hero

Dongfeng M-Hero

Для таких габаритов понадобилась батарея емкостью 142,74 кВт·ч, ее хватит на 505 км пробега. У автомобиля пневматическая подвеска, но клиент может заказать и пружинный вариант. В списке допоборудования есть в том числе наружные колонки, имитирующие звук мощного ДВС. Относительно цены для России пока нет никакой информации.

Известно, что Dongfeng предложил россиянам большой седан на французской платформе, на нашем рынке модель Aeolus Shine Max представлена с турбодвигателем объемом 1,5 л и мощностью 190 л.с. и 7-ступенчатым преселективным «роботом».

Длина одноклассника японской Toyota Camry составляет 4797 мм, размер колесной базы — 2770 мм. Модель создана на базе модульной архитектуры DSMA, это доработанная версия платформы CMP из ассортимента концерна Stellantis.

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Источник: Quto.ru

Фото: Dongfeng