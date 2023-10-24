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Чем Toyota заменит Hilux

Toyota представила новый пятиметровый автомобиль EPU

На Японском автосалоне Toyota представила концепт среднеразмерного пикапа EPU.

При длине 5070 мм EPU на 255 мм короче пикапа Toyota Hilux. Но его колесная база больше на 265 мм и составляет 3350 мм. Это обещает просторный салон и вместительный кузов.

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Также новинка получила увеличенный дорожный просвет и укороченные передний и задний свесы.

Приборная панель автомобиля отличается необычным расположением двух экранов и рулевым колесом в виде коромысла, которое, скорее всего, в серию не пойдет.

Перед пассажирским сиденьем есть большая полка. Пол пикапа абсолютно ровный, из-за чего салон автомобиля кажется еще просторнее.

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В Toyota рассказали, что задняя часть салона является продолжением кузова. Это позволит перевозить длинномерные грузы и самое разное снаряжение для туризма и отдыха.

Похоже, что EPU также получит инновационный дизайн задней двери, которая не только откидывается, но и выдвигается, увеличивая длину грузового отсека.

Toyota EPU – электрический пикап, и запас его хода будет составлять около 750 км.

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Фото: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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