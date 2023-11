Производители китайских электрокаров Nio, Li Auto и XPeng в 4 раза увеличили их поставки

В Китае концерны установили рекорд, поставив в октябре 76 498 электромобилей

Производители китайских электромобилей Nio Inc., Li Auto Inc. и XPeng Inc в разы увеличили поставки в октябре, причем Li Auto установила очередной рекорд, увеличив поставки продукции в четыре раза.

Компания NIO, специализирующаяся на разработке и производстве электромобилей премиум-класса, в прошлом месяце отгрузила 16 074 автомобиля. Это в 1,6 раза выше за аналогичный период 2022 года, и на 4% больше, чем в сентябре.

Производитель «умных» электромобилей (включая беспилотные) XPeng в октябре установил рекорд. Поставки электромобилей составили 20 002 единицы, это в 4 раза выше по сравнению с 2022 годом, и на 31% больше, чем в сентябре текущего года.

Компания Li Auto продает интеллектуальные электрические внедорожники премиум-класса. В октябре текущего года она поставила на рынок 40 422 электромобиля. Это в 4 раза больше, чем в 2022 году (10 052), и на 12% выше показателей сентября. Более 40 тысяч машин было отгружено за месяц, таких показателей производитель добился впервые.

В целом, совокупные поставки трех китайских производителей электромобилей в октябре составили рекордные 76 498 автомобилей. Общий объем поставок всех трех производителей в 2022 году составил 25 212 автомобилей. Стоит отметить, что в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке по состоянию на среду, 1 ноября, электромобили ADR Nio прибавили в цене 1,4%, Li Auto – 2,5%, XPeng – 3,1%.

