Новейшие электрические Hilux станут тайскими «маршрутками»
Электрические пикапы Hilux Revo были специально разработаны с учетом требований местного рынка и предоставят удобный и надежный способ передвижения для жителей и туристов в Паттайе.
Вице-президент Toyota Прас Ганеш сообщил, что внедрение электротакси поможет увеличить осведомленность и популярность электромобилей среди местных жителей и туристов, а также способствовать развитию инфраструктуры зарядных станций.
Кроме того, учитывая растущий спрос на услуги доставки, не исключено, что Toyota может представить и другие модификации Hilux Revo BEV, которые будут использоваться в сфере сервисов доставки.
Технические характеристики Hilux Revo BEV пока неизвестны.
Источник: InsideEVs
Фото: Toyota
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости