Новейшие электрические Hilux станут тайскими «маршрутками»

Toyota запустит электротакси на базе новых пикапов Hilux Revo BEV в Таиланде

Электрические пикапы Hilux Revo были специально разработаны с учетом требований местного рынка и предоставят удобный и надежный способ передвижения для жителей и туристов в Паттайе.

Toyota Hilux Revo BEV

Вице-президент Toyota Прас Ганеш сообщил, что внедрение электротакси поможет увеличить осведомленность и популярность электромобилей среди местных жителей и туристов, а также способствовать развитию инфраструктуры зарядных станций.

Toyota Hilux Revo BEV

Кроме того, учитывая растущий спрос на услуги доставки, не исключено, что Toyota может представить и другие модификации Hilux Revo BEV, которые будут использоваться в сфере сервисов доставки.

Технические характеристики Hilux Revo BEV пока неизвестны.

Toyota Hilux Revo BEV

Источник: InsideEVs

Фото: Toyota