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Новейшие электрические Hilux станут тайскими «маршрутками»

Toyota запустит электротакси на базе новых пикапов Hilux Revo BEV в Таиланде

Электрические пикапы Hilux Revo были специально разработаны с учетом требований местного рынка и предоставят удобный и надежный способ передвижения для жителей и туристов в Паттайе.

Toyota Hilux Revo BEV
Toyota Hilux Revo BEV

Вице-президент Toyota Прас Ганеш сообщил, что внедрение электротакси поможет увеличить осведомленность и популярность электромобилей среди местных жителей и туристов, а также способствовать развитию инфраструктуры зарядных станций.

Toyota Hilux Revo BEV
Toyota Hilux Revo BEV
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Toyota тайно показала новый Hilux

Кроме того, учитывая растущий спрос на услуги доставки, не исключено, что Toyota может представить и другие модификации Hilux Revo BEV, которые будут использоваться в сфере сервисов доставки.

Технические характеристики Hilux Revo BEV пока неизвестны.

Toyota Hilux Revo BEV
Toyota Hilux Revo BEV

Источник: InsideEVs

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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