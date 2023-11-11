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Минивэн с аэродинамикой спорткара скоро поступит в продажу

Новый электрический минивэн Li Auto Mega задает новые тренды в сфере дизайна

Технические характеристики Mega впечатляют: батарея ёмкостью 102,7 кВт∙ч, запас хода 700 км, два электродвигателя суммарной мощностью 544 л. с. и разгон от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунды.

Li Auto Mega
Li Auto Mega

Этот минивэн также обладает уникальным дизайном с аэродинамической формой кузова и коэффициентом лобового сопротивления 0,215 Cd, что делает его более аэродинамичным, чем Porsche Taycan.

Li Auto Mega
Li Auto Mega
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Еще один китайский седан российской сборки

Одним из ключевых преимуществ Mega является его технология зарядки 5C, благодаря которой он может пополнить запас хода на 500 км всего за 12 минут. Ещё одной особенностью Li Auto Mega является его низкое энергопотребление - всего 15,9 кВтч/100 км, что делает его одним из самых эффективных электромобилей в своем классе.

Li Auto Mega
Li Auto Mega

Внутри Mega установлены три ряда сидений, обтянутых кожей Nappa, четыре беспроводных зарядных устройства и 21 динамик мощностью 2160 Вт. Автомобиль также оснащен 17-дюймовым экраном для задних пассажиров.

На передней оси подвеска двухрычажная, а на задней —независимая многорычажная.

Предпродажа Li Auto Mega начнется на этой неделе на автосалоне в Гуанчжоу.

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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