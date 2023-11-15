Механическая коробка для электромобилей оказалась «как настоящая»

Тестеры испытали особую коробку передач от Тойоты и были удивлены

Toyota, которая известна своими надежными и экономичными автомобилями, решила разнообразить электромобили, добавив версии с механической коробкой передач. Это может показаться странным, учитывая, что большинство электромобилей не имеют коробок передач.

В Toyota утверждают, что новая коробка передач для электромобилей дарит те же ощущения, как и механика на бензиновых машинах.

Тестеры, которые недавно испытали новый электрокроссовер Lexus UX 300e с механической коробкой передач, подтверждают это заявление Тойоты. Они рассказали, что коробка передач переключается четко и плавно, а сцепление легко дозируется.

«Механическая коробка передач в Lexus UX 300e – это настоящий сюрприз. Ощущения те же, как и при езде с обычной механикой, с четкими переключениями и легким сцеплением», – пишут испытатели.

Toyota использует в новой ручной коробке передач для электромобилей технологию, называемую «электронным управлением сцеплением». Эта технология позволяет коробке автоматически управлять сцеплением, что делает управление удобнее, в том числе для начинающих водителей.

В Toyota пока не говорят, какие еще модели электромобилей будут оснащаться механической коробкой передач. Однако, учитывая положительные отзывы тестеров, вполне возможно, что любые.

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Фото, видео: Youtube

Источник: Autonews.com