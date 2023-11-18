На Новый год треть автовладельцев предпочтут автопутешествия праздничному столу
Россиян больше не привлекают посиделки за новогодним столом: 32% автомобилистов готовы в период зимних праздников отправиться в путешествие по стране на машине. Такие данные приводятся в исследовании InsurTech-провайдера Simble.
«32% автовладельцев собираются посетить российские города на машине в зимние каникулы. 23% планируют остаться дома и отмечать Новый год в семейном кругу, практически не выходя на улицу, 41% готовы ездить в гости, на каток и прогулки по городу», – подсчитали аналитики.
При этом 4% опрошенных садиться за руль не собираются вообще.
В исследовании отмечается, что россияне готовы скорректировать свои новогодние планы в зависимости от погодных условий. Так, если в каком-то регионе выпадет много снега, то число тех, кто предпочтет остаться дома, увеличится.
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Источник: Прайм
Фото: Unsplash
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