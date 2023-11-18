Серийный Polestar 5 способен зарядиться за 5 минут

Polestar 5 был представлен на мероприятии Polestar Day в Лос-Анджелесе

Этот элегантный автомобиль, тестируемый уже в течение двух лет, обладает мощностью 872 л. с. и крутящим моментом 900 Н·м благодаря двум электродвигателям и электрической архитектуре на 800 В.

Polestar 5

Совместно с компанией StoreDot Polestar разрабатывает аккумуляторы с уникальной технологией, которые позволят заряжать автомобиль на 161 км пробега всего за пять минут. Это означает, что владельцы Polestar 5 смогут существенно сократить время, затрачиваемое на зарядку и с легкостью справляться с дальними поездками.

Хотя пока неизвестно, будет ли модель 2025 года оснащена этой инновационной технологией, Polestar продолжает стремиться к улучшению своих электромобилей и предлагает потребителям все новые возможности.

Официальный релиз Polestar 5 ожидается в 2025 году.

Источник: Carscoops

Фото: Polestar