Футуристичный внедорожник GAC ERA работает не только на электричестве

GAC представил на автосалоне концепт внедорожника будущего с мотором на водороде

Китайский производитель GAC представил на автосалоне в Гуанчжоу концепт полноразмерного внедорожника, воплотившего в себе видение будущего автомобилестроения.

Габаритами GAC ERA больше, чем Cadillac Escalade, его длина 5413 мм при колесной базе 3132 мм. Экстерьер отличают лаконичные линии, сочетающие вертикальную лицевую часть с аэродинамической линией крыши, ведущей к корме в стиле фастбек.

GAC ERA

Датчики и камеры расположены над решеткой в цвет кузова. Представители GAC рассказали, что при изготовлении компонентов были использованы экологически чистые материалы, включая переработанный пластик и материалы на биооснове из морских водорослей.

Интерьер создает атмосферу гостиной: вращающиеся передние сиденья и центральная консоль, трансформирующаяся в стол. У задних кресел есть складные удлинители, которые можно использовать, как подставку для ног или дополнительные сиденья. Центральный подлокотник при желании раскладывается в чайный столик.

Салон обит био-мицелиевой кожей фиолетового цвета, она сочетается с замшевыми поверхностями и текстурой белого дерева. Есть большой дисплей в стиле Mercedes, другой экран расположен ближе к водителю, на руле и дверных картах есть сенсорные кнопки.

GAC ERA

Внедорожник построен на платформе GAC, но при этом использована технология водородных топливных элементов (FCEV) с двумя расположенными сзади электродвигателями, совокупная мощность которых составляет 540 л.с. Запаса хода хватит на 800 км, автомобиль можно подключить к водородному насосу для подзарядки вместо электрического зарядного устройства. Скорее всего концепт не будет поставлен на серийный выпуск, но не исключено, что некоторые детали и функции можно будет увидеть на следующих автоновинках GAC.

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Источник: carsweek.ru