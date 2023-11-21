Toyota нужны б/у аккумуляторы для новых машин
Toyota и Redwood Materials объявили о партнерстве по переработке аккумуляторов электромобилей. В рамках партнерства Toyota будет поставлять Redwood Materials использованные аккумуляторы из своих гибридных и электрических автомобилей.
Redwood Materials будет перерабатывать аккумуляторы для извлечения из них ценных материалов, таких как литий, никель, кобальт и медь.
Партнерство между Toyota и Redwood Materials является важным шагом – до сих пор утилизация батарей электромобилей была большой проблемой. По сути, их было проще и дешевле забыть на свалке, чем перерабатывать.
Redwood Materials использует особые технологии для переработки аккумуляторов – гидрометаллургический процесс, который позволяет извлекать ценные материалы из аккумуляторов без использования вредных химикатов.
Toyota и Redwood Materials надеются, что они смогут отработать устойчивую цепочку поставок аккумуляторов для электромобилей.
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