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Toyota нужны б/у аккумуляторы для новых машин

Тойота нашла способ переработки старых аккумуляторов

Toyota и Redwood Materials объявили о партнерстве по переработке аккумуляторов электромобилей. В рамках партнерства Toyota будет поставлять Redwood Materials использованные аккумуляторы из своих гибридных и электрических автомобилей.

Redwood Materials будет перерабатывать аккумуляторы для извлечения из них ценных материалов, таких как литий, никель, кобальт и медь.

Переработка аккумуляторов старых Toyota Prius
Переработка аккумуляторов старых Toyota Prius

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Партнерство между Toyota и Redwood Materials является важным шагом – до сих пор утилизация батарей электромобилей была большой проблемой. По сути, их было проще и дешевле забыть на свалке, чем перерабатывать.

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Redwood Materials использует особые технологии для переработки аккумуляторов – гидрометаллургический процесс, который позволяет извлекать ценные материалы из аккумуляторов без использования вредных химикатов.

Toyota и Redwood Materials надеются, что они смогут отработать устойчивую цепочку поставок аккумуляторов для электромобилей.

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемRedwood Materials
Фото:За РулемRedwood Materials
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