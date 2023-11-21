Toyota нужны б/у аккумуляторы для новых машин

Тойота нашла способ переработки старых аккумуляторов

Toyota и Redwood Materials объявили о партнерстве по переработке аккумуляторов электромобилей. В рамках партнерства Toyota будет поставлять Redwood Materials использованные аккумуляторы из своих гибридных и электрических автомобилей.

Redwood Materials будет перерабатывать аккумуляторы для извлечения из них ценных материалов, таких как литий, никель, кобальт и медь.

Переработка аккумуляторов старых Toyota Prius

Партнерство между Toyota и Redwood Materials является важным шагом – до сих пор утилизация батарей электромобилей была большой проблемой. По сути, их было проще и дешевле забыть на свалке, чем перерабатывать.

Redwood Materials использует особые технологии для переработки аккумуляторов – гидрометаллургический процесс, который позволяет извлекать ценные материалы из аккумуляторов без использования вредных химикатов.

Toyota и Redwood Materials надеются, что они смогут отработать устойчивую цепочку поставок аккумуляторов для электромобилей.