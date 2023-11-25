Детали салона из яичной и ореховой скорлупы: по-настоящему экологичная машина
Одной из наиболее интересных особенностей этого Aston Martin DB6 от Lunaz является использование в материалах отделки салона биоразлагаемого композитного материала, созданного из яичной и ореховой скорлупы. Этот материал полностью натуральный и компостируемый.
Компания Lunaz также использовала яблочную выжимку для создания кожаной отделки сидений, дверных карт и потолка.
Однако не только материалы салона делают этот Aston Martin экологичным. Lunaz предлагает аккумуляторы емкостью 80–120 кВт·ч, которые обеспечивают запас хода до 410 км и поддержку быстрой зарядки.
Lunaz при помощи данного экземпляра демонстрируют, что классические автомобили могут быть не только красивыми и элегантными, но и экологически ответственными.
За право считаться «эко-френдли» придется неплохо заплатить: Aston Martin DB6 EV оценили в 815 900 долларов.
Источник: Motor1
Фото: Lunaz
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