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Nissan Juke и Qashqai снимут с продаж

Ниссан анонсировал замену кроссоверов Juke и Qashqai

Nissan подтвердил информацию, что Qashqai, Juke и Leaf вскоре будут заменены на полностью электрические кроссоверы, которые начнут появляться в продаже начиная с 2025 года.

Nissan Hyper Punk
Nissan Hyper Punk

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Речь идет о концептах Hyper Punk, Hyper Urban и Chill-Out. Новинки будут собираться на заводе в Сандерленде (Англия).

Nissan Hyper Urban
Nissan Hyper Urban

Nissan Hyper Punk заменит Juke. Кроссовер начнут выпускать в 2026 году. В его основе – платформа CMF-EV от Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech.

Nissan Chill-Out
Nissan Chill-Out

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Концепт Nissan Hyper Urban займет место Qashqai. Это уже не классический кроссовер, а кросс-купе. Поскольку нынешний Qashqai поступил в продажу в 2021 году, оставаться на рынке он должен до 2027 года с рестайлингом в 2024 году. Следовательно, Hyper Urban появится в 2026-2027 годах.

Nissan Chill-Out заменит Leaf. И это – кроссовер, который встанет на конвейер уже в начале 2025 года.

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемNissan
Фото:За РулемNissan
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