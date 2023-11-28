Toyota Hilux – все версии нового автомобиля
Toyota Hilux Champ доказывает, что автомобилям необязательно быть дорогими, быстрыми или технологически продвинутыми, чтобы считаться крутыми.
Универсальность новой модели поражает. При этом стоит она от 13 тысяч долларов, или от 1,15 млн рублей. За эти деньги предлагается 2,4-литровый турбодизельный двигатель мощностью 150 л.с. и 343 Нм. Есть и бензиновые версии.
Платформа за кабиной автомобиля имеет множество отверстий для крепления самых разных надстроек, которые можно снимать и ставить по необходимости.
Это может быть классический пикап – трудяга и помощник. Но автомобиль способен превратиться во что угодно.
Спортивная версия Hilux Champ White Shark отличается красочной ливреей, спонсорскими наклейками, черным капотом, спойлером на крыше, светодиодными фарами желтого цвета, заниженной подвеской и большими легкосплавными дисками. Под капотом установлен 166-сильный бензиновый двигатель объемом 2,7 литра.
Также автомобиль может стать полностью оборудованным домом на колесах. У него будет уютная гостиная, двуспальная кровать, панорамная крыша, телевизор, кухня с техникой и раковиной, небольшая ванная комната и тент с левой стороны над входом. Эта версия делается на варианте Hilux Champ с увеличенной до 3085 мм колесной базой.
Еще из этой Тойоты можно сделать шикарный фудтрак, магазин, студию по уходу за домашними животными, фургон для доставки, превратить его в рефрижератор или даже в подъемный кран.
Пока Toyota Hilux Champ доступен только в Таиланде, но скоро его поставки начнутся и на другие рынки.
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Фото, видео: Toyota
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