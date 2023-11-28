Самый редкий BMW (и самый страшный)

Для чего BMW выпустила модель Farmobile – всего 4 штуки

Когда речь заходит о автокомпаниях, которые также производили сельскохозяйственную технику, вспоминают Lamborghini, Ford или Porsche.

BMW Farmobil

Но BMW тоже приложила руку к фермерскому хозяйству. Этот Фармобиль 1965 года выпуска тому подтверждение. Он оснащен 0,7-литровым двухцилиндровым двигателем Boxer мощностью 32 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач. Кстати, этот двигатель с воздушным охлаждением показал себя невероятно надежным и простым в обслуживании.

BMW Farmobil

Габариты Farmobil составляют 3350 мм в длину, 1595 мм в ширину и 1550 мм в высоту, а колесная база достигает 1760 миллиметров. То есть автомобиль меньше, чем, скажем, Fiat 500. Кроме того, он весит 584 килограмма.

Производство Farmobil началось в 1962 году в Салониках (Греция) на предприятии FARCO, которым владели братья Контогурис. Год спустя Chrysler купила завод и переименовала его в Chrysler Hellas S.A., продолжая производство Farmobil под брендом BMW, пока оно не прекратилось в 1966 году.

Удивительно, но этот крошечный грузовичок не получил сертификат для греческого рынка, и большая часть машин была отправлена в различные страны по всему миру.