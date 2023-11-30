СМИ Екатеринбурга выяснили, почему сняли с маршрута подаренный городу троллейбус

В Екатеринбурге ищут троллейбус Синара-6254, подаренный к 300-летию города

Жители Екатеринбурга обеспокоены исчезновением троллейбуса Синара-6254, подаренного к 300-летнему юбилею города. Корреспонденты издания e1.ru выяснили, что в настоящее время троллейбус проходит техобслуживание в одном из городских депо.

«Троллейбус находится на гарантии ЧЗГЭТ (Челябинский завод городского электрического транспорта, там налажено производство) и сейчас проходит комплексное техобслуживание с целью улучшений в работе. Специалисты предприятия совершенствуют модель и тиражируют технические решения на все выпущенные троллейбусы. В первой декаде декабря троллейбус снова выйдет на маршрут», – сообщили авторы паблика «Группа Синара».

Синара-6254 можно назвать инновационным, троллейбус способен проехать без «рогов» до 80 километров. У транспортного средства удобные широкие дверные проемы, увеличенная площадь остекления, есть система климат-контроля, в салоне имеются USB-порты для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi, удобные анатомические сиденья и современные системы информирования. В 2023 году троллейбусы такого типа появились и в Челябинске, где находится производство троллейбусов.

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Источник: e1.ru

Фото: vk.com/zavtra_v_ekb