Вам кажется, что это обычный автосалон? А теперь смотрите!

Суд над работниками ростовского автосалона – обокрали клиентов на 57 млн рублей

В Ростове-на-Дону завершилось расследование уголовного дела о сотнях мошенничествах при продаже автомобилей. Все преступления совершены работниками двух автосалонов, которых задержали еще в октябре 2020 года.

Суть обмана заключалась в том, что злоумышленники заявляли заниженные ценники на машины, предлагали взять кредит на выгодных условиях, но в момент оформления сделок указывали высокую процентную ставку и выдавали автомобили не в тех комплектациях, что изначально были заявлены. А стоило клиенту начать отказываться от приобретения, с него требовали неустойку в 20% от цены машины!

«Следователи установили, что такой криминальный бизнес организовал 37-летний уроженец Москвы. Он назначил руководителей магазинов, а те в свою очередь вовлекли в незаконную деятельность менеджеров, кредитных специалистов и рекламщиков. Преступное сообщество состояло из 11 человек, включая лидера. Все они были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года мошенники обманули 233 граждан, причинив им ущерб на общую сумму свыше 57 млн рублей, добавляет источник. Сейчас имущество обвиняемых на сумму около 160 млн рублей арестовано, уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ направлено в суд.

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Источник: МВД Медиа