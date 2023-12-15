Alfa Romeo засекретила внешний вид новинки 2024 года, но у нас есть ее описание

Итальянский бренд Alfa Romeo официально раскрыл название нового электрокара

Бренд Alfa Romeo вместе с остальными европейскими производителями взял курс в мир электрокаров, и первой моделью станет субкомпактный кроссовер, серийный запуск которого запланирован на 2024 год.

По словам представителей компании, автомобиль получит имя Brennero, и он будет преемником давно снятого с производства автомобиля сегмента B MiTo. В отличие от него, у нового электрокара будет пятидверный кузов.

Alfa Romeo

Несмотря на то, что на просторах интернета невозможно найти ни одной фотографии новой машины, потому что итальянский производитель тщательно скрывает внешний вид всех новинок до премьерного показа, в Сеть кто-то слил иллюстрацию с изображением Brennero, которую создал художник Жан Франсуа Юбер.

Судя по этому рисунку, субкомпакт сохранил культовую решетку Scudetto оригинального дизайна, логотип Alfa Romeo расположен на капоте, как у Alfa Romeo 33 Stradale, а номерной знак закреплен по центру автомобиля. Отмечается, что светодиодные фары выполнены в уникальной форме, не похожей ни на что, что было раньше.

Габаритами и формой некоторые элементы напоминают автомобили других производителей. Форма колес придает машине спортивный вид. На задней части — тонкие светодиодные фары и спойлер, ручки задних дверей встроены в стойку, как у Alfa Romeo 147 и Giulietta.

Alfa Romeo

Компания официально подтвердила, что новинка будет оснащена электродвигателем, хотя на иллюстрации угадывается вариация с ДВС. Вполне вероятно, что это будет гибрид. Brennero на электротяге будет выпускаться в двух вариациях: одномоторной переднеприводной и двухмоторной полноприводной. Ранее озвучивалась информация, что запас хода электромобиля – 385 километров.

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Источник: licarco.com