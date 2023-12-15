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Alfa Romeo засекретила внешний вид новинки 2024 года, но у нас есть ее описание

Итальянский бренд Alfa Romeo официально раскрыл название нового электрокара

Бренд Alfa Romeo вместе с остальными европейскими производителями взял курс в мир электрокаров, и первой моделью станет субкомпактный кроссовер, серийный запуск которого запланирован на 2024 год.

По словам представителей компании, автомобиль получит имя Brennero, и он будет преемником давно снятого с производства автомобиля сегмента B MiTo. В отличие от него, у нового электрокара будет пятидверный кузов.

Alfa Romeo
Alfa Romeo
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Несмотря на то, что на просторах интернета невозможно найти ни одной фотографии новой машины, потому что итальянский производитель тщательно скрывает внешний вид всех новинок до премьерного показа, в Сеть кто-то слил иллюстрацию с изображением Brennero, которую создал художник Жан Франсуа Юбер.

Судя по этому рисунку, субкомпакт сохранил культовую решетку Scudetto оригинального дизайна, логотип Alfa Romeo расположен на капоте, как у Alfa Romeo 33 Stradale, а номерной знак закреплен по центру автомобиля. Отмечается, что светодиодные фары выполнены в уникальной форме, не похожей ни на что, что было раньше.

Габаритами и формой некоторые элементы напоминают автомобили других производителей. Форма колес придает машине спортивный вид. На задней части — тонкие светодиодные фары и спойлер, ручки задних дверей встроены в стойку, как у Alfa Romeo 147 и Giulietta.

Alfa Romeo
Alfa Romeo

Компания официально подтвердила, что новинка будет оснащена электродвигателем, хотя на иллюстрации угадывается вариация с ДВС. Вполне вероятно, что это будет гибрид. Brennero на электротяге будет выпускаться в двух вариациях: одномоторной переднеприводной и двухмоторной полноприводной. Ранее озвучивалась информация, что запас хода электромобиля – 385 километров.

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Источник: licarco.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash, Alpha Romeo
15.12.2023
Фото:Unsplash, Alpha Romeo
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