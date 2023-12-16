Яркий пример того, что дому на колесах не обязательно быть большим и дорогим

Дешевый кемпер на базе Ford E-250 ломает стереотипы о размерах и ценах автодомов

Владелица кемпера по имени Кэт поделилась, что дом на колесах с переделками вышел ей всего в 20 000 долларов.

Кемпер небольшого размера, однако его достаточно для всего необходимого. В доме даже есть кровать, габаритная ширина которой более 2 метров.

Маленькая кухня в кемпере оснащена двухконфорочной газовой плитой. Баллона с пропаном хватает примерно на шесть месяцев использования, а для подачи пресной воды используется простой ножной насос.

Единственное, чего может не хватать в этом уютном доме на колесах, это душ. Однако, учитывая невысокую высоту кемпера, использование душа было бы неудобным. Но несмотря на это, девушка нашла решение для поддержания чистоты и свежести – пользоваться общественными душевыми помещениями, которые можно найти в кемпингах и других местах.

Что касается энергоснабжения, в кемпере установлена литий-ионная батарея емкостью 100 Ач и инвертор мощностью 1000 Вт, которые расположены под многоместным сиденьем. Такой источник обеспечивает достаточно энергии для освещения, зарядки устройств и даже использования небольших бытовых приборов.

Несмотря на ограниченную площадь фургона, каждый квадратный метр используется с умом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и функциональность.

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Источник: YouTube