Из «Гелендвагена» сделали автодом с туалетом и кухней

Terracamper выпустил тюнинг-кит для Mercedes G-Class, превращающий его в автодом

Тюнинг-кит от Terracamper позволяет превратить «Гелендваген» в полноценный дом на колесах, не ухудшая его характеристики и проходимость.

Mercedes G-Class Terracamper

Основным компонентом этого тюнинг-кита является выдвижная кухня, которая устанавливается в задней двери со стороны водителя. Она оснащена двухконфорочной газовой плитой, шкафом и разделочной доской.

Mercedes G-Class Terracamper

Дверь багажника открывает доступ к сиденью-банкетке и раскладному столу, которые легко превращаются в уютное спальное место на ночь.

Кроме того, в багажнике имеется 20-литровая ёмкость для воды и 30-литровый холодильник. А для тех, кто не хочет отказываться от комфорта, здесь даже есть место для портативного туалета.

Terracamper также предлагает дополнительные опции. Например, литиевая батарея ёмкостью 150 Ач обеспечит надежное электропитание, а солнечная панель позволит заряжать ее во время движения или на стоянке.

Mercedes G-Class Terracamper

Внешне «Гелендваген» также претерпел некоторые изменения. Навес, прикрывающий левый борт и заднюю часть кузова, защитит от погодных условий, а на крыше установлена складная палатка, которая обеспечивает дополнительное спальное место.

Благодаря модульной системе, все детали легко устанавливаются на штатные места и не требуют дополнительной доработки кузова. Поэтому, при необходимости, Mercedes-Benz G-Class может быстро вернуться к своему обычному виду.

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Источник: Motor1