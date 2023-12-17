Из «Гелендвагена» сделали автодом с туалетом и кухней
Тюнинг-кит от Terracamper позволяет превратить «Гелендваген» в полноценный дом на колесах, не ухудшая его характеристики и проходимость.
Основным компонентом этого тюнинг-кита является выдвижная кухня, которая устанавливается в задней двери со стороны водителя. Она оснащена двухконфорочной газовой плитой, шкафом и разделочной доской.
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Дверь багажника открывает доступ к сиденью-банкетке и раскладному столу, которые легко превращаются в уютное спальное место на ночь.
Кроме того, в багажнике имеется 20-литровая ёмкость для воды и 30-литровый холодильник. А для тех, кто не хочет отказываться от комфорта, здесь даже есть место для портативного туалета.
Terracamper также предлагает дополнительные опции. Например, литиевая батарея ёмкостью 150 Ач обеспечит надежное электропитание, а солнечная панель позволит заряжать ее во время движения или на стоянке.
Внешне «Гелендваген» также претерпел некоторые изменения. Навес, прикрывающий левый борт и заднюю часть кузова, защитит от погодных условий, а на крыше установлена складная палатка, которая обеспечивает дополнительное спальное место.
Благодаря модульной системе, все детали легко устанавливаются на штатные места и не требуют дополнительной доработки кузова. Поэтому, при необходимости, Mercedes-Benz G-Class может быстро вернуться к своему обычному виду.
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Источник: Motor1
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.