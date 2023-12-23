От одного полюса Земли до другого на «электричке» – это реально?!

Пара проехала от Северного до Южного полюса на электрическом Nissan Ariya

Семейная пара Крис и Джули Рэмси проделали путь от Северного магнитного полюса в Северном Ледовитом океане до Южного полюса в Антарктиде на электромобиле Nissan Ariya. На путешествие протяженностью 30 тысяч километров у них ушло десять месяцев.

Событие беспрецедентное – при всем многообразии кругосветок, именно от полюса до полюса ранее никто не проезжал даже на обычном автомобиле с ДВС. Но перед стартом у Крис и Джули уже был серьезный опыт. В 2017 году они проехали «Монгольское ралли», преодолев путь длиной 10 тысяч км на Nissan Leaf (если что, это тоже электромобиль).

Семейная пара Крис и Джули Рэмси

В этот раз им предстояло пересечь несколько климатических зон Северной, Центральной и Южной Америки, а затем ступить «на самый отдаленный континент в мире, осторожно пересечь Антарктиду и достичь Южного полюса», говорится в официальном пресс-релизе.

В компании Nissan утверждают, что по силовой установке и аккумуляторной батарее машина осталась совершенно стандартной, изменения включали лишь усиление шасси и расширение колесных арок под установку колес с 39-дюймовыми шинами BF Goodrich. Если у вас тоже осталась масса вопросов, рекомендуем погуглить #PoletoPoleEV – путешествие освещалось под этим хэштегом.

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Источник: Nissan