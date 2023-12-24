Как отреагируют российские туристы на отказ турецких отелей от all inclusive?

Отказ турецких отелей от all inclusive негативно скажется на турпотоке из России

Система «все включено» (all inclusive) является одним из ключевых факторов, привлекающих туристов в Турцию. По данным Ассоциации туроператоров России, за 10 месяцев 2023 года поток туристов из России в Турцию увеличился на 26%, достигнув 5,8 миллиона человек. При этом большинство российских туристов выбирают именно отели, работающие по системе all inclusive.

Однако в последнее время в Турции звучат призывы к отказу от этой системы. Представители туристической отрасли считают, что она способствует развитию ожирения и алкоголизма, а также приводит к загрязнению окружающей среды.

Без системы all inclusive туристам придется самостоятельно оплачивать питание, напитки, а также некоторые дополнительные услуги, такие как трансфер, экскурсии и развлечения. Это неизбежно приведет к повышению стоимости туров.

Для многих российских туристов система all inclusive является одним из главных преимуществ Турции. Отказ от нее может привести к снижению популярности Турции как туристического направления.

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Источник: РИА Новости