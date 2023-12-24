Как отреагируют российские туристы на отказ турецких отелей от all inclusive?
Система «все включено» (all inclusive) является одним из ключевых факторов, привлекающих туристов в Турцию. По данным Ассоциации туроператоров России, за 10 месяцев 2023 года поток туристов из России в Турцию увеличился на 26%, достигнув 5,8 миллиона человек. При этом большинство российских туристов выбирают именно отели, работающие по системе all inclusive.
Однако в последнее время в Турции звучат призывы к отказу от этой системы. Представители туристической отрасли считают, что она способствует развитию ожирения и алкоголизма, а также приводит к загрязнению окружающей среды.
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Без системы all inclusive туристам придется самостоятельно оплачивать питание, напитки, а также некоторые дополнительные услуги, такие как трансфер, экскурсии и развлечения. Это неизбежно приведет к повышению стоимости туров.
Для многих российских туристов система all inclusive является одним из главных преимуществ Турции. Отказ от нее может привести к снижению популярности Турции как туристического направления.
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Источник: РИА Новости
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