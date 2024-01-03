Выбираем лучший компактный кроссовер — выигрываем Ладу!

Названы 5 новых компактных кроссоверов, появившихся в продаже в 2023 году

В 2023 году на российском авторынке появилось множество новинок. Одних только компактных кроссоверов – пять моделей от разных производителей. И если вы уже определились с любимчиками, то сейчас самое время голосовать!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024. В ходе голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели.

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada –Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.

Итак, в этом году на рынке появилось шесть новых субкомпактных кроссоверов:

Changan Uni-T, универсал, 167 л. с., передний привод Forthing T5 Evo, универсал, 197 л. с., передний привод

Jaecoo J7, универсал, 186 л. с., передний/полный привод Jetour Dashing, универсал, 147–197 л. с., полный привод

Livan X6 Pro, универсал, 147–180 л. с., передний привод

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. Changan Uni-T, Forthing T5 Evo, Jaecoo J7, Jetour Dashing и Livan X6 Pro как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.