Задержки с выходом авто на конвейер оборачиваются производителям многомиллионными расходами

Эксперты PwC нашли факторы, сдерживающие запуск производства автомобилей

В 2023 году в 34% случаях при запуске электрокаров произошли задержки в производстве, для сравнения – в 2018 году этот показатель составлял всего 5%. Одним из факторов задержек стали проблемы в поставках и изменение предпочтений потребителей. Такие выводы сделали эксперты международной аудит-консалтинговой корпорации PwC.

Согласно обнародованному отчету, задержки при запуске моделей становятся масштабными в автоотрасли, и электромобили, в частности, вносят существенный вклад в этот процесс. У электромобилей нет устоявшейся концепции в части дизайна, а поставщики не успевают за всеми изменениями, и переход к электрокарам является одной из причин задержек производства.

«Дизайн электромобилей не такой устоявшийся, как у традиционных машин; это приводит к значительным изменениям в последний момент, что является причиной проблем при запуске», — отметил партнер по автомобильной отрасли в PwC Strategy Акшай Сингх.

Tesla выпустила свой Cybertruck только в ноябре 2023 года, хотя изначально планировалось запустить его в 2021 году. General Motors в октябре текущего года объявил, что запуск Chevrolet Equinox EV, Silverado EV RST и GMC Sierra EV Denali задерживается. Volvo Cars в июле отложила производство нового электрического кроссовера EX90.

Задержки сроком в один год могут обернуться для производителя дополнительными расходами до 200 млн долларов. Даже простой конвейера обернется поставщику в 15 млн долларов штрафа, уточнил Сингх. Эксперты PwC предполагают, что количество запланированных запусков в период до 2026 года может удвоиться.

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Источник: speedme.ru