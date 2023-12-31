В России обновили главные «новогодние» дороги

Хуснуллин: По нацпроекту в 2023 году обновили более 100 новогодних маршрутов

Благодаря проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году обновили более 100 маршрутов, ведущих к праздничным местам, таким как резиденции Деда Мороза и Снегурочки, главным ёлкам города, ярмаркам, каткам и к местам проведения праздничных гуляний. Особое внимание было уделено социально значимым маршрутам, чтобы обеспечить людям удобство в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил зампред председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Обновление также коснулось дорог к горнолыжным курортам. В общей сложности за 2023 год привели в нормативное состояние 360 участков, ведущих к туристическим местам, протяженностью более 2,2 тыс. км. В регионах также проведены работы по обновлению дорог, ведущих к зимним развлечениям и праздничным событиям.

Например, в Иркутской области завершен ремонт участка трассы Иркутск – Листвянка, ведущей к резиденции Деда Мороза в музее «Тальцы». В Ленинградской области обновили участок трассы Гатчина – Ополье, это популярный среди автомобилистов маршрут к автоёлке. В Челябинской области отремонтировали дороги, ведущие к местам зимнего отдыха и праздничным мероприятиям. В Перми обновили покрытие на улице Корсуньской, где ежегодно устанавливают главную ёлку и организовывают городской каток.

Ранее в Росавтодоре рассказали, что асфальт можно укладывать и в снег, и в дождь, для этого существуют специальные технологии. Конечно, есть ограничения: так, препятствием может служить сильный ветер и низкая температура. Но латать внезапно образовавшиеся ямы и выбоины дорожникам приходится круглый год.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: government.ru

