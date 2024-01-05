Зависит ли качество незамерзайки от цены

Может ли незамерзайка за 150 рублей быть лучше купленной за 400 рублей

Каждую зиму повторяется одна и та же картина: негодные омывающие жидкости продаются в магазинах за баснословные деньги, а вдоль дорог выставлены 5-литровые баклажки с незамерзайкой по бросовой цене.

На первый взгляд кажется, что вдоль дорог стоит яд, неспособный очистить лобовое стекло автомобиля в мороз, тогда как в магазинах нам предлагают действительно качественный товар, который не может стоить дешево. Но это только на первый взгляд. В действительности все наоборот.

На обочинах можно купить незамерзайку на основе метанола, который, если его не пить, безобиден. Именно из-за того, что некоторые додумываются его пить, метанол запретили использовать в омывающих жидкостях. Незамерзайка же из магазина делается на основе менее текучего, но очень дефицитного и дорогого изопропилового спирта. Отсюда и цена, но не эффективность, плюс его запах прячут за обилием отдушек, которые буквально сводят с ума пассажиров.

Безвредность метанола признают в самом запретительном документе:

«…использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».

Можно использовать в незамерзайке и этиловый спирт, текучесть которого на морозе гораздо выше, чем у метилового и изопропилового, но акциз на него увеличит стоимость баклажки до 1000 рублей.

Так что заливать зимой в бачок для стеклоомывающей жидкости? Однозначно незамерзайку на основе метанола, настаивают эксперты «За рулем»!