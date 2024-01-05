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Зависит ли качество незамерзайки от цены

Может ли незамерзайка за 150 рублей быть лучше купленной за 400 рублей

Каждую зиму повторяется одна и та же картина: негодные омывающие жидкости продаются в магазинах за баснословные деньги, а вдоль дорог выставлены 5-литровые баклажки с незамерзайкой по бросовой цене.

На первый взгляд кажется, что вдоль дорог стоит яд, неспособный очистить лобовое стекло автомобиля в мороз, тогда как в магазинах нам предлагают действительно качественный товар, который не может стоить дешево. Но это только на первый взгляд. В действительности все наоборот.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

На обочинах можно купить незамерзайку на основе метанола, который, если его не пить, безобиден. Именно из-за того, что некоторые додумываются его пить, метанол запретили использовать в омывающих жидкостях. Незамерзайка же из магазина делается на основе менее текучего, но очень дефицитного и дорогого изопропилового спирта. Отсюда и цена, но не эффективность, плюс его запах прячут за обилием отдушек, которые буквально сводят с ума пассажиров.

Безвредность метанола признают в самом запретительном документе:

«…использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».

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Можно использовать в незамерзайке и этиловый спирт, текучесть которого на морозе гораздо выше, чем у метилового и изопропилового, но акциз на него увеличит стоимость баклажки до 1000 рублей.

Так что заливать зимой в бачок для стеклоомывающей жидкости? Однозначно незамерзайку на основе метанола, настаивают эксперты «За рулем»!

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Depositphotos
05.01.2024
Фото:Depositphotos
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