А вы считаете свою машину членом семьи? Проведено интересное исследование
Согласно опросу, проведённому группой «Ренессанс страхование» и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод», почти половина россиян (47%) считают свою машину практически членом семьи.
Существует несколько причин такому мнению. Во-первых, автомобиль может быть довольно дорогим приобретением. Поэтому, естественно, люди хотят, чтобы он прослужил им как можно дольше и исправно.
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Во-вторых, автомобиль часто становится неотъемлемой частью образа жизни человека.
В-третьих, автомобиль может стать настоящим источником радости и удовольствия. Он позволяет людям чувствовать себя свободными и независимыми.
Согласно опросу, большинство россиян (68%) перестают обращать внимание на появление царапин или незначительных поломок после года владения автомобилем. Однако 14% продолжают ухаживать за внешним видом машины, а 13% считают такое отношение оправданным только через три-пять лет.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России.
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Источник: Известия
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