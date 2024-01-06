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А вы считаете свою машину членом семьи? Проведено интересное исследование

Согласно опросу, почти половина россиян относятся к машине, как к члену семьи

Согласно опросу, проведённому группой «Ренессанс страхование» и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод», почти половина россиян (47%) считают свою машину практически членом семьи.

Существует несколько причин такому мнению. Во-первых, автомобиль может быть довольно дорогим приобретением. Поэтому, естественно, люди хотят, чтобы он прослужил им как можно дольше и исправно.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Во-вторых, автомобиль часто становится неотъемлемой частью образа жизни человека.

В-третьих, автомобиль может стать настоящим источником радости и удовольствия. Он позволяет людям чувствовать себя свободными и независимыми.

Согласно опросу, большинство россиян (68%) перестают обращать внимание на появление царапин или незначительных поломок после года владения автомобилем. Однако 14% продолжают ухаживать за внешним видом машины, а 13% считают такое отношение оправданным только через три-пять лет.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России.

Источник: Известия

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Александр Авилов/АГН «Москва»
06.01.2024
Фото:Александр Авилов/АГН «Москва»
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