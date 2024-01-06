А вы считаете свою машину членом семьи? Проведено интересное исследование

Согласно опросу, почти половина россиян относятся к машине, как к члену семьи

Согласно опросу, проведённому группой «Ренессанс страхование» и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод», почти половина россиян (47%) считают свою машину практически членом семьи.

Существует несколько причин такому мнению. Во-первых, автомобиль может быть довольно дорогим приобретением. Поэтому, естественно, люди хотят, чтобы он прослужил им как можно дольше и исправно.

Во-вторых, автомобиль часто становится неотъемлемой частью образа жизни человека.

В-третьих, автомобиль может стать настоящим источником радости и удовольствия. Он позволяет людям чувствовать себя свободными и независимыми.

Согласно опросу, большинство россиян (68%) перестают обращать внимание на появление царапин или незначительных поломок после года владения автомобилем. Однако 14% продолжают ухаживать за внешним видом машины, а 13% считают такое отношение оправданным только через три-пять лет.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Известия