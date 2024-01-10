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Новые китайские мотоциклы Horwin – хорошо или плохо?

Компания Horwin представила три новых мотоцикла

Первый – Senmenti 0, стоимость которого составит около 1,5 млн рублей (16 800 долларов). Он позиционируется как городской байк.

Длина 230-килограммового мотоцикла составляет 2144 мм, а высота по сиденью – 792 мм. Модель оснащена усовершенствованной системой помощи райдеру на базе искусственного интеллекта.

Horwin Senmenti 0
Horwin Senmenti 0

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Также байк оснащен адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон и системами предупреждения о столкновении спереди и сзади. Среди других особенностей – автоматический дальний свет, система кругового обзора, функция удержания в полосе и охранная система.

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И это электромотоцикл с аккумулятором емкостью 16,9 кВт·ч, который обеспечивает запас хода 300 км. Мощность электромотора достигает 101 л.с. и 893 Нм. Это позволяет мотоциклу разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 201 км/ч. С помощью быстрого зарядного устройства мотоцикл может заряжаться с 0% до 80% за 30 минут.

В продаже Horwin Senmenti 0 появится в 2024 году. О поставках в Россию пока не сообщается.

Horwin Senmenti X
Horwin Senmenti X

В 2025 году выйдет модель Senmenti X – туристический мотоцикл. Его оснастят аккумуляторной батареей емкостью 25,9 кВт·ч, а запас хода составит 402 км. Двигатель будет тот же – мощностью 101 л.с.

Horwin Senmenti 11
Horwin Senmenti 11

В 2026 году появится модель Senmenti 11 с двускатной ошиновкой сзади.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Horwin
Количество просмотров 1
10.01.2024
Фото:Horwin
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