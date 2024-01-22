Автотуризм обрел больше смысла

В Сети появился сайт с указанием лучших в мире дорог для вождения

Какая она, идеальная дорога для вождения? Уж точно не прямая трасса с отбойниками по бокам, за которыми мало что видно. Хотя, это всё субъективно. Главное – найти идеальную дорогу для путешествия в другой стране теперь можно на специальном сайте.

На этом сайте не только показаны приятные извилистые дороги по всему земному шару, но и дается информация о маршруте.

Российские дороги на карте тоже представлены

Сайт называется Roadcurvature.com, и это не просто изящная карта с цветными линиями. Это интерактивный инструмент, который использует данные о рельефе местности и спутниковые снимки, позволяющие оценить маршрут из космоса и с хорошим увеличением.

Прямые дороги с редкими плавными изгибами не интересовали создателей сайта, и на карте они бледные. Далее смотрите по цвету: желтый означает «умеренно извилистая» дорога, а ярко-розовый цвет говорит о том, что дорога «очень извилистая».

И это еще не все. Значение имеет и толщина цветных линий, что обозначает основные или второстепенные дороги.

При увеличении масштаба схематическая карта меняется на спутниковые снимки, показывающие саму дорогу и ее окрестности. Если кликнуть на линию дороги, то откроется окно с разнообразной информацией о маршруте. Здесь есть и ограничения скорости, дистанция маршрута, расстояние от одного поворота до другого, тип и качество дорожного покрытия и так далее.

Это отличный сайт для планирования эпических поездок. И это настоящее исследование мира с точки зрения водителя. Учитывая огромное количество извилистых дорог в Европе, неудивительно, что тут водители ценят управляемость автомобилей. Прямые же магистрали в Соединенных Штатах и Австралии идеально подходят для маслкаров и «барж», наподобие больших Крайслеров и Кадиллаков. Видно, как особенности дорог влияли на автокультуру разных стран.